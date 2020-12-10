10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономический эффект от работы экспертов Таможенной лаборатории с начала года составил Br80,5 тыс., сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"С начала года сотрудники Таможенной лаборатории провели экспертизы и исследования в отношении свыше 17,6 тыс. объектов. Экономический эффект экспертной работы, включая доначисление таможенных платежей в случаях выявления нарушений, составил в текущем году около Br80,5 тыс., - рассказали в ГТК. - Всего с 2016 года экспертные возможности структурного подразделения ведомственного Института таможенных органов позволили исследовать порядка 147 тыс. объектов".

В этом году исследования чаще всего проводились в отношении наркотических средств и психотропных веществ, холодного оружия и документов. Что касается непосредственно таможенной направленности, экспертиза используется для выявления недостоверного декларирования товаров, объективной оценки их стоимости, проверки подлинности документов, предъявляемых к таможенному контролю.-0-