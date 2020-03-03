Экономический форум и заседание Экономсовета СНГ пройдут в Москве 13 марта

3 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Экономического совета Содружества Независимых Государств пройдет в Москве 13 марта, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

"Главы делегаций стран Содружества обсудят вопросы, охватывающие различные сферы экономического сотрудничества. Будет рассмотрен проект приоритетных направлений сотрудничества государств - участников СНГ в сфере транспорта на период до 2030 года, который нацелен в том числе на развитие интегрированной транспортной системы на пространстве Содружества и эффективное использование транзитного потенциала участников СНГ. Проект содержит положения, касающиеся вопросов цифровизации на транспорте, снижения его негативного воздействия на окружающую среду, сотрудничества в области обеспечения транспортной безопасности", - отметили в пресс-службе.

Будет обсуждаться также проект плана мероприятий по реализации Концепции согласованной социальной и демографической политики государств - участников СНГ на 2020-2023 годы. "Проект направлен на совершенствование взаимодействия в сферах охраны труда, принятие мер по поддержанию эффективной занятости населения, обеспечение социальной поддержки нуждающихся граждан", - пояснили в Исполкоме СНГ.

Кроме того, в повестке дня - проект плана мероприятий, посвященных Году архитектуры и градостроительства в СНГ в 2021 году, вопросы "О придании статуса центров коммерциализации инноваций государств - участников Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2020 года", "О присуждении премии СНГ 2019 года за достижения в области качества продукции и услуг".

В этот же день члены делегаций примут участие в пленарном заседании Международного экономического форума государств - участников СНГ "СНГ+МИР". В его программе - Международный туристический конгресс, тематические секции "Сетевые платформы международной кооперации в промышленности стран СНГ", "Обеспечение и укрепление финансовой стабильности", "Инновации в интеграции". Запланировано проведение контактно-кооперационной биржи.-0-