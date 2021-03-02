Экономический форум к 30-летию СНГ пройдет в Москве 11-12 марта

2 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В год 30-летия Содружества Независимых Государств ассоциация "Деловой центр экономического развития СНГ" при поддержке Исполнительного комитета СНГ 11-12 марта проведет в Москве Международный экономический форум. Мероприятие пройдет под девизом "СНГ- 30 лет" в двух форматах: очном и онлайн, сообщили БЕЛТА в оргкомитете форума.

В онлайн-формате планируется проведение туристического конгресса-марафона "Стихии мира", круглого стола "Негативные последствия пандемии коронавируса COVID-19 на экономики государств - участников СНГ и пути их совместного решения", а также выставочного маркетплейса, который будет работать как каталог с видеотрансляцией и виртуальным присутствием экспонентов.

Очно и онлайн пройдут сессия "Цифровая трансформация на службе финансовой стабильности" и пленарное заседание форума. Пленарное заседание намечено на 12 марта в московском Центре международной торговли, оно состоится совместно с очередным заседанием Экономического совета СНГ с участием вице-премьеров, руководителей министерств экономического развития, финансов, интеграции, промышленности и торговли стран Содружества, представителей экспертного сообщества, торгово-промышленных палат, отраслевых объединений, банковских структур и бизнеса.

Пленарное заседание традиционно проведет председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Белорусскую делегацию возглавит председатель Экономического совета СНГ, вице-премьер Игорь Петришенко.-0-