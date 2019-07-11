Экономический потенциал Беларуси представлен на инвестфоруме стран "Восточного партнерства" в Батуми

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономический потенциал Беларуси представлен на инвестиционном форуме стран "Восточного партнерства" "Десять лет после Праги" в грузинском Батуми, сообщили БЕЛТА в Национальном агентстве инвестиций и приватизации.

НАИП представило на страновом стенде инвестиционный климат страны, а также наиболее приоритетные проекты в логистике, инфраструктурном развитии, туризме, промышленности, сельском хозяйстве. Исполняющий обязанности директора Национального агентства инвестиций и приватизации Денис Мелешкин выступил на панели инфрастуктурных и энергетических проектов и представил экономический потенциал Беларуси, проекты государственно-частного партнерства, туристической и энергетической отраслей. Среди участников форума представители государственного сектора и частного бизнеса как шести стран "Восточного партнерства", так и стран - членов Европейского союза.

Форум, организованный 10-11 июля, проходит впервые и призван привлечь внимание представителей деловых кругов стран ЕС к инвестиционным возможностям стран "Восточного партнерства": Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.-0-