Экономический рост Беларуси в условиях глобализации обсудят на международной конференции в Минске

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция "Экономический рост Беларуси: глобализация, инновационность, устойчивость" пройдет 16 мая в Белорусском государственном экономическом университете. Планируется, что участие в форуме примут ученые из восьми зарубежных стран, сообщили БЕЛТА в БГЭУ.

В работе конференции примут участие представители учреждений высшего образования, научно-исследовательских институтов, производственных предприятий и объединений. Зарубежные участники представлены такими странами, как Латвия, Ливан, Польша, Россия, Украина, Нидерланды, Казахстан, Китай. Всего заявки подали более 300 человек, рассказали в университете.

На конференции планируется детально обсудить проблемы и пути модернизации белорусской экономики, ее динамичного и поступательного развития, а также влияния глобализационных и интеграционных процессов на экономический рост. Участникам форума будут представлены доклады о трансформации экономики страны в целом и деятельности Национального банка в частности, а также о развитии конкуренции и цифровизации.

Основная цель конференции состоит в том, чтобы наладить международный обмен знаниями ученых, представителей органов госуправления и различных секторов экономики и выработать комплекс мер для устойчивого развития стран Центральной и Восточной Европы.

Организаторами конференции выступают Министерство образования Беларуси, БГЭУ, зарубежные вузы.-0-