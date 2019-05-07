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Экономический рост Беларуси в условиях глобализации обсудят на международной конференции в Минске

Экономика 07.05.2019 | 12:32
Фото из архива
Фото из архива

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция "Экономический рост Беларуси: глобализация, инновационность, устойчивость" пройдет 16 мая в Белорусском государственном экономическом университете. Планируется, что участие в форуме примут ученые из восьми зарубежных стран, сообщили БЕЛТА в БГЭУ.

В работе конференции примут участие представители учреждений высшего образования, научно-исследовательских институтов, производственных предприятий и объединений. Зарубежные участники представлены такими странами, как Латвия, Ливан, Польша, Россия, Украина, Нидерланды, Казахстан, Китай. Всего заявки подали более 300 человек, рассказали в университете.

На конференции планируется детально обсудить проблемы и пути модернизации белорусской экономики, ее динамичного и поступательного развития, а также влияния глобализационных и интеграционных процессов на экономический рост. Участникам форума будут представлены доклады о трансформации экономики страны в целом и деятельности Национального банка в частности, а также о развитии конкуренции и цифровизации.

Основная цель конференции состоит в том, чтобы наладить международный обмен знаниями ученых, представителей органов госуправления и различных секторов экономики и выработать комплекс мер для устойчивого развития стран Центральной и Восточной Европы.

Организаторами конференции выступают Министерство образования Беларуси, БГЭУ, зарубежные вузы.-0-

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Теги
вузы, конференция, Минск, экономика Беларуси
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