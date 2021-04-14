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14 апреля 2021, 17:17

Экономика Беларуси в краткосрочных аналитических прогнозах - комментарий

Екатерина Речиц. Фото из архива
Екатерина Речиц. Фото из архива

Тенденция замедления роста мировой экономки, четко проявившаяся в 2019 году, продолжилась и в 2020-м. Вопреки бытующему стереотипу, что причиной экономического спада стали пандемия COVID-19 и сопряженная с ней социальная напряженность и политическая турбулентность в ряде стран, эксперты говорят лишь об обострении "хронических болячек" мировой экономики. По их мнению, коронакризис усугубил риски, связанные с десятилетней волной роста объемов задолженности по всему миру, в результате чего произойдет давно прогнозируемое замедление темпов потенциального роста экономики в течение следующих десяти лет.

Изобретение и регистрация вакцин, а также быстрые темпы восстановления экономики Китая, на долю которого приходится более 18% мирового ВВП (по паритету покупательной способности) стали поводом для улучшения большинством крупных международных организаций ранее сделанных ими глобальных прогнозов. Еще одна причина, по которой прогнозы становятся более оптимистичными, - в мире постепенно снижается неопределенность относительно будущего.

Благодаря решению властей большинства стран во время второй волны не принимать жестких мер и вводить ограничения только в сферах, предполагающих тесное межличностное общение (развлечения, туризм и гостеприимство), уровень стресса снизился, начала восстанавливаться деловая активность и стала очевидна тенденция к компенсационному росту. Влияние социальных, когнитивных и эмоциональных факторов на поведение в сфере экономики, принятие экономических решений отдельными лицами и учреждениями и последствия этого влияния на рыночные переменные (цены, прибыль, распределение ресурсов) изучается поведенческой экономикой. В рамках этого направления исследований часто употребляется термин "экономическое поведение" - логический выбор из возможных альтернатив для минимизации издержек и получения максимальной выгоды, который, по сути, является адаптацией населения к изменяющейся среде.

Как считают эксперты, хотя экономический кризис продлится не один год, массовая вакцинная координация действий и сотрудничество приведут к постепенному восстановлению мировой экономики в 2021-2022 годах. В то же время эксперты усматривают ряд существенных рисков для мировой экономики в 2021 году. В их числе кратковременный срок действия вакцины, риск мутации коронавируса, изменение введенных ограничительных мер в Европе и США без адекватного отслеживания цепочек заражения, "ошибки регуляторов", связанные с преждевременным ужесточением денежно-кредитной политики, обострение проблем с устойчивостью долговой ситуации в странах с формирующейся рыночной экономикой уже в нынешнем году, неконтролируемые слабые стороны банковского сектора в условиях, когда на первый план выходит риск неплатежеспособности, а также для отдельных стран - введение санкций.

Экономическую ситуацию в Беларуси международные организации оценивают сквозь призму беспрецедентного опыта республики в борьбе с пандемией COVID-19. Именно в жесткой позиции главы государства по недопущению локдауна, характерного для большинства стран, эксперты видят причину не столь значительного спада белорусской экономики, который прогнозировался как экспертами, так и экономическими властями страны. По данным Национального статистического комитета, объем ВВП в сопоставимых ценах с января по ноябрь 2020 года составил 99,1%. В текущих ценах констатируется объем ВВП равный Br133,9 млрд, что на 0,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Бюджет Беларуси на 2021 год сверстан с тем целевым показателем, что ВВП прирастет на 1,8% (в 2022 году - 102,9%, в 2023 году - 103,8%). Надежды на экономический рост и положительную динамику ВВП эксперты связывают с окончательным преодолением пандемии в мире.

Практически все независимые исследовательские центры страны (включая Исследовательский центр ИПМ, исследовательско-образовательный центр BEROC) подвергают критике официальные прогнозы развития экономической ситуации в Беларуси. Главными аргументами независимых экономистов выступают "нестабильность" общественно-политической ситуации и формирующиеся в отечественной бизнес-среде стереотипы относительно намерений экономических властей.

Наряду с профессиональным взглядом на экономические процессы и тенденции, типичным явлением времени стало обилие поверхностных публикаций, изобилующих "критикой ради критики" в духе "источников для экономического роста, повышения благосостояния населения у нас практически не осталось". В результате подобной риторики у значимой части населения республики формируется тревожно-депрессивный образ будущей белорусской экономики, усугубляющийся по мере отдаления перспективы. Подтверждением тому являются в том числе результаты социологических исследований.

Среди белорусских независимых исследовательских центров доминирует позиция, согласно которой ключевая проблема экономики республики заключается не столько в экономическом спаде, сколько в так называемой стагфляции, проявляющейся в наличии одновременно двух составляющих: отсутствии экономического роста и высоких инфляционных ожиданиях. В сложившихся условиях предлагается искать те направления, которые могли бы "запустить" национальную экономику без существенного ущерба от инфляции.

Позитивные маркеры в указанном контексте - позиции Беларуси в Глобальном индексе экономического мышления (15-е место из 74) и Глобальном индексе инноваций (64-е место из 131) по итогам 2020 года, свидетельствующие о высокой степени готовности белорусского общества к переходу к экономическому росту на основе внедрения инноваций и инновационного творчества. Подобные ориентиры отражены в программе социально-экономического развития на 2021-2025 годы и ряде проектов нормативных правовых актов.

Таким образом, прогнозирование развития экономической ситуации в Беларуси становится жесткой конкурентной средой "фьюче-мейкеров" за формирование образа будущей экономики страны и право предопределять реальное экономическое поведение людей. Фактически сегодня сформированы две противоположные "картины мира": экономическими властями Беларуси - стабильно позитивная, международными организациями и белорусскими независимыми исследовательскими центрами - стагфляционная с тенденцией неуклонного экономического и геополитического ослабления. То есть если в первом случае экономисты исходят из задачи стимулировать экономическую активность населения и в итоге "взбодрить" национальную экономику, то во втором, наоборот, ввести общество в депрессивное состояние и тем самым минимизировать шансы экономического развития под руководством действующих властей.

В сложившихся условиях ключевое значение имеет доверие общества к предлагаемым моделям, которое зависит от соотношения декларируемых постулатов с повседневной реальностью (динамика цен, курс валют, покупательская способность заработных плат, создание доходных производств и рабочих мест). Конкретные, осязаемые уже в ближайшее время результаты реализации программы социально-экономического развития на 2021-2025 годы и иных решений, одобренных VI Всебелорусским народным собранием, будут способствовать, с одной стороны, повышению доверия к белорусской экономической модели, а с другой - усиливать позитивную составляющую прогнозов в отношении Беларуси.

Екатерина РЕЧИЦ, аналитик Белорусского института стратегических исследований.-0-

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