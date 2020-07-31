Экономики стран ЕАЭС способны адаптироваться к серьезным мировым вызовам - Мясникович

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономики стран ЕАЭС способны адаптироваться к серьезным мировым вызовам. Об этом заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович во время международной инвестиционной онлайн-конференции "От восстановления к устойчивому росту", передает корреспондент БЕЛТА.

"Если говорить об экономике стран Евразийского экономического союза, безусловно, есть трудности. Но критической ситуации в отраслях, особенно в сфере материального производства, нет, и это говорит о том, что экономики государств ЕАЭС значительно продвинулись в своем развитии и способны адаптироваться к серьезным мировым вызовам. Например, по сельскому хозяйству производство выросло на 1,3%, особенно это касается Беларуси, Армении, Кыргызстана. Очень важно, что не произошел резкий рост инфляции", - сказал Михаил Мясникович.

По итогам пяти месяцев 2020 год оборот внешней торговли ЕАЭС сократился на более чем 16% до $246,5 млрд. "Но это в основном фактор нефти. Это надо учитывать. Что касается взаимной торговли, она сократилась на 15% до $19,6 млрд. Но сейчас мы уже наблюдаем достаточно существенный подъем. Это говорит о надежности кооперационных связей в ЕАЭС", - отметил председатель Коллегии ЕЭК.

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