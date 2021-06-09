Экономист: санкции - это наши новые возможности

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкции открывают новые возможности для экономики. Об этом в эфире "Альфа Радио" заявила заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики Белорусского государственного университета кандидат экономических наук, доцент Екатерина Господарик, сообщает БЕЛТА со ссылкой на "СБ. Беларусь сегодня".

"Санкции - это наши новые возможности. Пример России это показал. Когда в 2014 году ввели санкции против РФ и туда нельзя была поставлять определенную продукцию, какие-то отношения оказались заморожены, Россия, во-первых, развернула свой рынок на другие страны, а, во-вторых, начала создавать внутри страны новые возможности, новые рабочие места. Потребление своих продуктов стало во главе угла, - отметила эксперт. - И сейчас Россия меньше товаров импортирует, стала больше экспортировать и производить внутри страны для своих граждан. Это научило людей более эффективно работать и продвигать продукцию, находить новые ниши, рынки. Правда, все делается не в один миг. Если сегодня что-то для нас закрыли, нужно время для того, чтобы переориентироваться и найти новые возможности. То есть должен пройти период адаптации".

Также экономист обратила внимание на важность поддержки белорусами своих производителей. "Нужно понимать, что покупая продукцию, произведенную в Беларуси, мы даем возможность заработать своим. А если мы покупаем продукцию стран Евросоюза, Китая, неважно, мы даем возможность заработать им. Слоган "Покупайте белорусское" как нельзя кстати. Тем более что мы производим качественные товары. Да, может, когда-то с этим были проблемы. Но мы многое модернизировали, улучшили, благодаря чему произошел значительный рывок в качестве", - подчеркнула Екатерина Господарик.-0-