Экперты ЮНИДО представили в Минске методологию регионального инновационного развития

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ознакомительный семинар по вопросам применения методологии ЮНИДО (Организация Объединенных Наций по промышленному развитию) по проекту "Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь" прошел в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.

Проект финансируется Европейским союзом и реализуется ПРООН в партнерстве с Минэкономики. Одной из задач - разработка районных планов развития малого и среднего предпринимательства на основе четырех базовых методологий местного экономического развития. "На семинаре участники ознакомились с одной из таких методологий, которую представил эксперт ЮНИДО по промышленному развитию Анатолий Баловнев. У него богатый опыт работы в таких странах, как Армения, Кыргызстан, Таджикистан в области повышения конкурентоспособности и развития отдельных отраслей экономики с целью создания новых рабочих мест и поддержки предпринимательской деятельности", - отметили в Минэкономики. Речь идет о методологии ЮНИДО Региональное инновационное развитие (RIS). Также участникам семинара были представлены успешные примеры ее применения в других странах.

Участие в семинаре приняли представители Минского, Могилевского и Брестского облисполкомов, Молодеченского, Лидского, Жлобинского, Кобринского, Березовского районных исполкомов, а также представители бизнес-союзов, ПРООН, делегации ЕС в Беларуси и независимые эксперты.

ЮНИДО - специализированное учреждение ООН, которое оказывает содействие государствам в модернизации промышленного производства, обеспечении безопасного и устойчивого промышленного развития, распространения и адаптации новых технологий, подготовки кадров. Беларусь участвует в деятельности ЮНИДО с 1985 года. ЮНИДО была одной из первых международных организаций, которые предоставили Беларуси техническую помощь для минимизации последствий чернобыльской катастрофы.-0-