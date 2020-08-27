Экс-премьер Украины: я посещал белорусские предприятия с белой завистью, но конкуренты Европе не нужны

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ поделился своими впечатлениями от посещения белорусских предприятий, сообщает БЕЛТА.

Украинский политик заявил, что, приезжая в должности премьер-министра в Беларусь, посещал предприятия страны с белой завистью. В Беларуси, добавил он, его поразила забота о собственном рынке и производстве, а также наличие в местных магазинах множества товаров белорусского производства.

"Украина более ресурсная страна, чем Беларусь, скажем откровенно. Но с точки зрения развития промышленности, я с белой завистью наблюдал, как вам удалось бывшее советское наследие, которое у нас целенаправленно разрушалось, не разрушить, а, наоборот, модернизировать и создать высококонкурентные предприятия. Я уже не говорю, что вам удалось создать центр высоких технологий (имеется в виду ПВТ. - Прим. БЕЛТА), который объединяет почти тысячу компаний с объемом производства в $2 млрд. Эти ваши достижения создают хороший задел на будущее", - подчеркнул Николай Азаров.

В то же время он заметил, что на протяжении 10 лет вел переговоры с Европейским союзом, и сейчас может с уверенностью сказать: украинская и белорусская продукция на этом рынке никому не нужна. "Я не говорю, что нам Европа не нужна. Она нам нужна. Мы могли бы выйти на этот рынок со своей продукцией, покупать современные технологии. Но в том-то вся и беда - нам это надо, а им это абсолютно не надо. Им Украина нужна только в качестве антироссии и рынка сбыта своей продукции, которая не находит спроса у них", - считает украинский экс-премьер.-0-