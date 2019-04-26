Эксперимент по отслеживанию транзита с использованием электронных пломб признан успешным - ГТК

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперимент по оперативному мониторингу маршрутов следования автомобилей международной перевозки в режиме реального времени показал положительные результаты, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

"Пилотный проект по применению системы отслеживания транзитных перевозок товаров с использованием навигационных устройств проводился в Беларуси на протяжении месяца, показал успешные результаты", - проинформировали в ГТК.

В эксперименте были задействованы девять пунктов таможенного оформления в регионах деятельности пяти таможен: пункты пропуска "Козловичи", "Брузги", "Каменный Лог", "Григоровщина", "Новая Гута", внутренние пункты таможенного оформления "Белтаможсервис-ТЛЦ", "Минск-Белтаможсервис-2", "Белкультторг", "Минск-СЭЗ".

Действие проекта распространялось на все перевозки, независимо от страны регистрации перевозчика и категорий товаров, помещаемые под таможенную процедуру таможенного транзита в пункте пропуска и следующие в одно место доставки в Республике Беларусь. Порядок применения электронных пломб был максимально вписан в действующие технологии пунктов пропуска и автоматизирован, в связи с чем время на полное осуществление процедуры наложения составляло в среднем 10 минут. Электронные пломбы были применены в отношении 168 перевозок товаров.

В ГТК рассказали, что во время эксперимента смоделированы и отработаны нештатные ситуации, в процессе которых незамедлительно получены соответствующие предупреждающие сигналы от системы отслеживания.

"Пилотный проект показал, что созданная в Республике Беларусь система отслеживания транзитных перевозок позволяет в online режиме осуществлять информационное взаимодействие между системой национального оператора и информационной системой таможенных органов, осуществлять контроль за перемещением транспортных средств, на которые наложены электронные пломбы, и отслеживать маршрут их перемещения, оперативно реагировать на возникающие нештатные ситуации", - отметили в пресс-службе.

Система разработана национальным оператором во взаимодействии с Государственным таможенным комитетом. Кроме того, в рамках проекта таможенными органами доработана собственная информационная система.

В пресс-службе добавили, что с мая 2019 года стартует второй этап проекта по применению электронных пломб в Беларуси, в котором будет задействован один пункт пропуска на границе и один внутренний пункт таможенного оформления. В текущем году планируется провести такой эксперимент с другими государствами ЕАЭС.-0-