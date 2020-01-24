24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспериментальное производство электротранспорта планируется создать в Беларуси в 2020 году, сообщил сегодня журналистам председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков во время республиканского собрания научной общественности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы демонстрируем наш электровелосипед, электромотоцикл. В 2020 году мы собираемся сделать экспериментальное производство, пока есть только экспериментальные образцы. Думаю, мы будем создавать уникальные образцы по заказу", - сказал Владимир Гусаков. Председатель Президиума НАН обратил внимание, что многие клиенты заинтересованы в технике, которая создана под конкретного потребителя и его предпочтения. По такому же принципу может быть организовано и белорусское производство.

Говоря о значимых для белорусской науки последних событиях, Владимир Гусаков назвал разработку эскиза нового космического спутника, беспилотных летательных аппаратов, а также создание новых сортов сельскохозяйственных культур. "Сегодня мы решили проблемы с детским питанием. Сейчас буквально все виды детского питания - разработки Национальной академии наук. Причем это не просто научные разработки - они внедрены на ряде предприятий", - пояснил он.

По словам председателя Президиума НАН, большое значение имеют разработки в области биотехнологий - новые виды удобрений, стимуляторы роста и развития растений, особенно в условиях засушливого климата. С учетом изменения климата на планете, мировых тенденций в климатологии ученые разработали стратегию адаптации сельского хозяйств Беларуси к последствиям этих изменений.

В республиканском собрании научной общественности ко Дню белорусской науки принимают участие около 500 представителей академической, вузовской и отраслевой науки, молодые ученые, руководители министерств и ведомств, высших учебных заведений страны. В НАН развернута выставка достижений и наиболее значимых результатов научно-технической и инновационной деятельности, где представлены более 300 новых разработок. Основная цель экспозиции - демонстрация результатов научных исследований и разработок науки страны, эффективности реализации госпрограмм.

День белорусской науки отмечается в последнее воскресенье января.-0-