Экспериментальные проекты во внешней электронной торговле подготовили в ЕАЭС

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26 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза готовы начать практическую реализацию экспериментов в области внешней электронной торговли в ближайшие месяцы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам 8-го заседания рабочей группы высокого уровня по вопросам трансграничной электронной торговли, которое прошло под председательством члена Коллегии (министра) по торговле ЕЭК Андрея Слепнева."В проекте повестки дня, которую мы подготовили, несколько вопросов. Один из них касается проекта плана мероприятий (дорожной карты) базового пакета мер по благоприятным условиям для развития электронной торговли. Кроме того, будет представлена информация об организации пилотных проектов в области внешней электронной торговли", - сказал Андрей Слепнев, открывая заседание.Как рассказал директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян, в дорожную карту вошли следующие основные направления: международное соглашение по электронной торговле и развитие нормативно-правовой базы союза в сфере обеспечения безбарьерного перемещения товаров в рамках взаимной электронной торговли; формирование устойчивой и независимой от внешних факторов общесоюзной инфраструктуры; обеспечение контроля и противодействия недобросовестным практикам; продвижение союзной повестки на международных площадках при взаимодействии с третьими странами, международными организациями и интеграционным объединениями."Государства Евразийского экономического союза договорились активизировать работу по проведению пилотных проектов в области внешней электронной торговли, - отметили в ЕЭК. - В частности, армянская и белорусская стороны сообщили о готовности начать пилотные проекты 1 ноября. Представители государственных органов Казахстана проинформировали о рассмотрении необходимых для реализации пилотного проекта поправок в национальное законодательство в парламенте. Кыргызстан заявил о подготовке соответствующей национальной нормативной базы, обозначив в качестве срока старта эксперимента начало следующего года. В России пилотный проект уже реализуется: сейчас отрабатывается деятельность оператора электронной торговли. Что касается применения уведомительного порядка соблюдения мер технического регулирования, а также реализации товаров через таможенный (бондовый) склад, то здесь активно дорабатывается национальное законодательство"."Актуализированная информация о ходе работы по проведению экспериментов в области внешней электронной торговли в государствах-членах будет представлена в октябре на заседаниях Совета ЕЭК и Евразийского межправительственного совета", - проинформировал Андрей Слепнев.-0-