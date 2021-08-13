Эксперт назвал причины следующего мирового экономического кризиса

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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдаемая сейчас высокая инфляция в мировой экономике - признак ее перегрева, однако следующий глобальный экономический кризис будет вызван в первую очередь экологическими и социальными факторами, заявил РИА Новости управляющий директор Национального рейтингового агентства (НРА) РФ Сергей Гришунин."По мнению НРА, наблюдаются умеренные признаки перегрева экономики. Таким нехорошим звоночком, свидетельствующим о перегреве, является рост мировой инфляции, в первую очередь подпитываемой ростом инфляции в США", - отметил Сергей Гришунин. По данным Министерства труда США, по итогам июля темпы роста цен в годовом выражении остались на рекордных с августа 2008 года 5,4%.Дополнительные факторы, которые указывают на перегрев глобальной экономики, - "разрыв выпуска" в большинстве индустриально развитых стран, переинвестирование в экономические фонды из-за крайне низких банковских процентных ставок и спекулятивный бум в сфере инноваций, добавил Сергей Гришунин."Однако более вероятен даже не экономический кризис, вызванный сугубо финансовыми факторами, а экономический кризис, вызванный экологическими и социальными факторами, а также факторами корпоративного управления. Риски связаны с нарастанием опасных явлений в природе, ростом возможности появления новых опасных вирусов, продолжающимся нарастанием социального неравенства, что приводит к нестабильности и вооруженным конфликтам", - указал эксперт.-0-