Эксперт: основной вызов в борьбе с COVID-19 - найти баланс между сдерживанием и экономическими последствиями

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основной управленческий вызов в условиях пандемии связан с поиском оптимального баланса между сдерживанием, замедлением распространения коронавируса и предотвращением худших экономических последствий. Такое мнение высказал учредитель и директор Совета по международным отношениям "Минский диалог" Евгений Прейгерман в комментарии журналу Global Brief, сообщает БЕЛТА.

COVID-19 уравнивает все государства и, как сейчас модно говорить, обнуляет многие их предшествующие достижения. Ущерб будет зависеть не только от имеющихся ресурсов, но и от способности государственных институтов и конкретных лидеров ориентироваться в ежедневно изменяющейся обстановке и в условиях перманентного стресса принимать наиболее удачные решения. "И основной управленческий вызов - найти оптимальный баланс между сдерживанием, замедлением распространения вируса и предотвращением худших экономических последствий", - подчеркнул Евгений Прейгерман.

Имеется в виду не только минимизация потерь в результате притормозившей экономической активности, но и способность в кратчайшие сроки восстановить поставленную на паузу хозяйственную деятельность. "А в идеальном случае - и быстро реагировать на открывающиеся в процессе оживления мировой экономики ниши и возможности. Особенно с учетом того, что пандемия больно ударяет по транснациональным производственным цепочкам, что, соответственно, потребует новых решений для повышения предложения на мировом, региональных и национальных рынках даже в условиях существенного снижения спроса", - пояснил эксперт.

По его мнению, пока наблюдения за развитием ситуации с пандемией COVID-19 вызывают некоторые ассоциации с джунглями. "По крайней мере, институт государства повсеместно оказался в условиях, где выживает сильный, сообразительный и, конечно, удачливый. И выживает в борьбе не с кем-то, а с самим собой", - считает Евгений Прейгерман.

"По итогам пандемии и экономического кризиса, который неизбежно за ней последует, очень многие государства могут оказаться изрядно "потрепанными". Поэтому сегодня каждое из них становится врагом плохой и нефункциональной версии самого себя", - добавил эксперт.-0-