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30 марта 2021, 18:49

Эксперт считает нецелесообразным снятие наличных с карт и депозитов

Фото из архива
Фото из архива

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита в отраслях народного хозяйства Белорусского государственного экономического университета Ольга Рудковская высказала корреспонденту БЕЛТА свое мнение о целесообразности снятия наличных с карт и депозитов.

"Какой может быть положительный результат от этих действий? Вот мы снимем наличные и просто положим в кубышку. Хорошо, сняли. Дальше что?" - задалась вопросом Ольга Рудковская.

По ее словам, любые действия должны иметь какой-то результат. "У вас есть деньги на карт-счете. С какой целью вы хотите их использовать? Допустим, у вас эти деньги лежат под определенный процент и вы просто их изымаете, конечно, вы этот процент теряете. Если вы со счета их снимаете и вкладываете в какой-то другой инструмент с большей доходностью, соответственно, вы начинаете зарабатывать больше на имеющемся капитале, - отметила эксперт. - Если это просто зарплатная карта, я вообще не вижу смысла даже в том плане, что сейчас очень многие банки по большинству карт обещают различные бонусы в виде кешбэков при покупке всяческих товаров в магазинах партнеров, при заправке автомобилей, много различных других предложений. То есть по итогам месяца определенная сумма возвращается на счет. А если эти деньги обналичены, на руках, то, соответственно, этого возврата нет".

"Если 0,01-0,5% населения страны это сделает, это никак не скажется на экономике страны. В моем видении, из-за малочисленности тех, кто может следовать подобного рода действиям, конечно, ни к чему кардинальному это не приведет. Ресурсную базу банков они могут немного опустить на какой-то процент", - заключила Ольга Рудковская.-0-

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