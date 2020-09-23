Эксперт: способствовать обрушению экономики своей страны - то же, что выстрелить себе в голову

23 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Обрушить экономику собственной страны - сродни самоубийству. Так в беседе с корреспондентом БЕЛТА директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Дмитрий Егорченков прокомментировал призывы белорусских оппозиционеров скупать валюту, не платить налоги и за услуги ЖКХ, не покупать отечественные товары.

"Гражданам Беларуси предлагают самоубиться ради внешней идеи, - сказал Дмитрий Егорченков. - Мол, давайте убьемся за то, чтобы идеалы свободы воссияли над всей Европой. Но никто при этом не говорит: а что будет с Беларусью? Что будет с рабочими местами, с экономикой? Куда поедут работать белорусы, если они обрушат свою собственную экономику? Я сильно сомневаюсь, что в Европе, в прекрасных европейских государствах - соседних и чуть более дальних от Беларуси - так сильно ждут квалифицированные белорусские кадры".

Эксперт посоветовал делать выводы из недавней истории. "Ни в коем случае нельзя сейчас поддаться на эти провокации и выстрелить себе в голову, - считает он. - У нас уже был исторический пример, очень трагический, когда точно на такие же провокации поддалось население Советского Союза и де-факто страна самоуничтожилась. Давайте делать выводы из этих исторических уроков".

"Конечно, любой человек хочет жить лучше. Но население Беларуси прекрасно понимает, что эта лучшая жизнь не возьмется из благодушных заявлений каких-то молодых людей из Telegram-каналов. Поэтому внутренний самобойкот своей же собственной экономики - это полная дисквалификация тех людей, которые пытаются вбрасывать подобные смыслы в общественное сознание", - подчеркнул директор Института стратегических исследований и прогнозов.-0-