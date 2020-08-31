Эксперт: те, кто призывает обрушить белорусскую экономику, хотят вернуться в 90-е

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Те, кто призывает обрушить белорусскую экономику, хотят вернуться в 1990-е. Такое мнение высказал экономический аналитик, доктор физико-математических наук профессор Михаил Ковалев в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

По мнению эксперта, призывы из-за рубежа обрушить экономику звучат глупо. "В государственных банках население, в первую очередь, получает пенсии. Оно что, будет отказываться от пенсий? Забрать оттуда вклады - но это, по крайней мере, смешно. Понятно, что государство государственным банкам поможет и они устоят. А вот как это отразится на частных банках, этого мы не видим. Ну и как это отражается на курсе белорусского рубля, это мы уже все видим, - сказал Михаил Ковалев. - В банках почти все вклады безотзывные, их все равно досрочно забрать нельзя, поэтому призыв глуп. А если бы он был реализован, он опустил бы курс белорусского рубля еще ниже".

Михаил Ковалев отметил: не менее глупо звучит и призыв не платить налоги. "Здесь следует сказать, что советуют не слишком умные экономисты и не просчитывают в целом, как это на экономику повлияет. Но если здесь есть те, кто готов поддерживать эти лозунги, они должны признать, что хотят вернуться в 90-е годы, когда зарплата была $25", - добавил Михаил Ковалев.-0-