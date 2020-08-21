Эксперт: выход из ЕАЭС и Союзного государства - путь в никуда для белорусской экономики

21 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Выход Беларуси из Евразийского экономического союза и Союзного государства станет для экономики страны путем в никуда. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА директор Евразийского коммуникационного центра Алексей Пилько.

"Белорусская экономика может развалиться моментально, - сказал Алексей Пилько. - Да и российским предприятиям не будет здорово от этого. У нас очень сильная кооперационная зависимость. Боюсь привести неверную цифру, но по памяти примерно 15% российского государственного заказа выполняют белорусские предприятия. Мы очень тесно связаны кооперационно, такого (выхода Беларуси из ЕАЭС и СГ. - Прим.БЕЛТА) даже не хочется предполагать".

"Это прямо противоречит национальным интересам Беларуси", - заявил эксперт.

Алексей Пилько подчеркнул, что Беларусь - одна из тех экономик стран ЕАЭС, которые значительно выигрывают от общего экономического пространства. "Кроме того, у нас есть Союзное государство, по которому интеграция зашла, конечно, не так далеко, как хотелось бы, но все-таки есть безвизовое перемещение даже без предъявления паспорта", - напомнил он.

Кроме того, Беларусь и Россия очень тесно связаны в области военной безопасности: для России западное стратегическое направление имеет критическое значение, указал эксперт. "На самом деле, если посмотреть на западную границу России, мы видим, что после вступления стран Балтии в НАТО и после известных событий шестилетней давности в Украине фактически для России на юго-западном и северо-западном направлении ситуация достаточно непростая. Беларусь в этом отношении является своего рода клином, с помощью которого можно обеспечивать безопасность западного стратегического направления. И, конечно же, в рамках большой геополитической игры между Россией и Западом есть желание перетащить куда-то Беларусь, и, возможно, это каким-то образом и осуществляется", - полагает Алексей Пилько.

"Я не думаю, что те люди, которые выходили протестовать против итогов выборов, в основной своей массе поддерживают выход Беларуси из Союзного государства, ЕАЭС и ОДКБ", - добавил директор Евразийского коммуникационного центра.-0-