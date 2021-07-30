Экспертная миссия МАГАТЭ прошла на БелАЭС

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская АЭС совместно с МАГАТЭ провела экспертную миссию по управлению конфигурацией проекта АЭС и оценке, внедрению и мониторингу изменений конфигураций проекта и баз лицензирования, сообщили БЕЛТА в отделе информации и общественных связей БелАЭС.

Миссия прошла 29-30 июля в режиме видео-конференц-связи в рамках реализации проекта международной технической помощи "Повышение эксплуатационной безопасности атомной электростанции в период ввода в эксплуатацию и эксплуатации". В ходе взаимодействия специалистов Белорусской АЭС и экспертов МАГАТЭ рассмотрены вопросы по обмену опытом в области управления конфигурацией АЭС, произведен обзор лучших мировых практик в этой области. Также проанализированы рекомендации и подходы международных организаций, в частности МАГАТЭ. Также рассмотрены цели и система управления, порядок организации деятельности по управлению конфигурацией АЭС.

В состав команды экспертов МАГАТЭ вошли представители США, Республики Корея, Финляндии, обладающие большим опытом работы по выбранным направлениям.

Полученные по итогам миссии оценки и рекомендации будут использованы при подготовке к миссии МАГАТЭ OSART (миссия по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности), запланированной к проведению в октябре 2021 года.-0-