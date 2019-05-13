Экспертов из 12 стран соберет в Минске конференция по BIM-технологиям в строительстве

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. VI Международная научно-практическая конференция "BIM-технологии и их внедрение. Ценообразование в строительстве" пройдет в Минске 15-16 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства.

В форуме примут участие не менее 200 экспертов из 12 стран. Специалисты обсудят вопросы применения технологий информационного моделирования и календарно-сетевого планирования в строительной отрасли, устранения барьеров на пути внедрения BIM, организацию среды общих данных, возможности работы сметного программного комплекса с интернет-площадкой заказчика или генподрядчика. Также в центре внимания будет снижение издержек и ценообразование в строительстве, внедрение международных и региональных стандартов, развитие общей терминологии, техническое регулирование, совершенствование процедур органов Госстройнадзора. Будет представлен опыт Беларуси, России, Казахстана, Украины, Литвы, Германии, Турции, Молдовы, Таджикистана, Армении.

"Для нас очень важен опыт стран, которые уже идут по пути BIM. Такие мероприятия служат отличной площадкой для обмена знаниями, способствуют внедрению технологий информационного моделирования в Беларуси", - отметили в ведомстве.

Организатором научно-практической конференции выступает Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве при поддержке Министерства архитектуры и строительства.

BIM (Building Information Modeling или Building Information Model) - информационное моделирование здания или информационная модель здания. Это подход к возведению, оснащению, обеспечению эксплуатации и ремонту здания (к управлению жизненным циклом объекта), который предполагает сбор и комплексную обработку в процессе проектирования всей архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и иной информации о здании со всеми ее взаимосвязями и зависимостями, когда здание и все, что имеет к нему отношение, рассматриваются как единый объект. Среди основных преимуществ применения BIM-технологий - точность проектов, их понятность для заказчика за счет 3D-визуализации, экономия времени проектирования и строительства, уменьшение стоимости строительства и эксплуатации.-0-