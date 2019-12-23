Эксперты "Альпари Евразия" дали прогноз по курсам валют в 2020 году

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость валютной корзины, куда входит доллар, евро и российский рубль, в 2020 году может вырасти ориентировочно на величину инфляции, то есть примерно на 5%. Такое мнение высказал старший аналитик компании "Альпари Евразия" Вадим Иосуб сегодня во время онлайн-конференция на сайте БЕЛТА.

В самом простом варианте это означало бы рост каждой из трех валют на эту же величину: доллар - до Br2,2 за $1, евро - до Br2,45 за один евро, российский рубль - до Br3,55 за 100 российских. "Однако взаимные колебания валют друг относительно друга - евро по отношению к доллару, доллара по отношению к российскому рублю - могут внести значительные коррективы в эти цифры", - сказал Вадим Иосуб.

"Существенным риском для опережающего ослабления белорусского рубля в наступающем году может стать продолжение роста реальных располагаемых доходов населения более быстрыми темпами, чем растет производительность труда", - отметил аналитик.

Как сообщалось, целевой ориентир по инфляции в 2019 и 2020 годах - не выше 5%.-0-

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