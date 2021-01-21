Эксперты: человеческий капитал является наиболее важным для экономического роста

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Человеческий капитал - человек, его качество жизни и здоровье - является наиболее важным для экономического роста. Такое мнение газете "СБ. Беларусь сегодня" высказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, комментируя проект программы социально-экономического развития до 2025 года.

"Основные параметры программы, которая определяет динамику развития страны на ближайшие пять лет, связаны в первую очередь с достаточно высокими темпами экономического роста - 4-5% в год. Сейчас у Беларуси более благоприятные стартовые позиции после снижения из-за пандемии в 2020 году: многие страны после введения жесткого локдауна и ограничения фактически всей экономической деятельности получили очень сильный минус. Наша страна по сравнению с другими показала хорошие темпы. Однако надо понимать: чтобы обеспечить годовой прирост ВВП на уровне 4-5%, необходима сильная мобилизация экономического блока, управленцев и госслужащих. Время должно играть в нашу пользу, сейчас недопустимо затягивание проектов и сроков их реализации, торможение в продвижении белорусской продукции и услуг", - считает эксперт.

По его словам, один из приоритетов программы - инвестиции в образование, здравоохранение, в инфраструктуру умных городов. "К слову, те же Соединенные Штаты Америки сегодня предлагают делать ставку именно на эти сферы, чтобы выйти из коронакризиса. Человеческий капитал - человек, его качество жизни и здоровье - является наиболее важным для экономического роста. Хорошее образование дает возможность подготовить высококвалифицированных специалистов, способных генерировать новые знания, пользоваться новыми технологиями. Именно такие специалисты будут создавать максимальную добавленную стоимость. Таким образом, приоритет экономической программы определяет приоритет социального развития", - отметил Алексей Авдонин.

Декан факультета философии и общественных наук БГУ Вадим Гигин согласен, что нынешняя программа, как и все предыдущие, ориентирована на интересы человека, а все показатели в ней сбалансированы.

"Важно, чтобы мы понимали эти цели. Поэтому здесь большая ответственность лежит не только на правительстве, органах местной власти, но и на СМИ, гражданском обществе. Ориентиры развития страны и общества нужны для того, чтобы в это сложное для всего мира время мы четко понимали, чего ждем от государства, что можем от него потребовать, а в каких вопросах государство может положиться на своих граждан. Создание модели "государство - партнер" - это новый этап белорусской модели развития. С моей точки зрения, это самое главное: выстраивание модели "государство - общество - человек". Что касается экономического обеспечения определенных задач, белорусский финансово-экономический блок уже не первый год на международном уровне оценивается достаточно высоко. Поэтому поставленные цели реалистичны", - подчеркнул Вадим Гигин.

Эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский подчеркнул, что задачи программы хоть и напряженные, но реалистичные. "Кто-то может посчитать подобного рода программы некой формой пропаганды, но на самом деле проект программы социально-экономического развития до 2025 года имеет реалистический характер, исходит из реальных возможностей и той геополитической и социально-экономической ситуации, в которой оказалась наша страна. И руководство страны, и научно-экспертное сообщество достаточно прагматично проанализировали ситуацию, выделили определенные проблемы и поставили задачу их решать. И решать не какими-то пафосными заявлениями и тезисами, а реальными инструментами, причем в сложной ситуации мирового коронакризиса. Надо ставить всегда высокие цели, тогда это, как в спорте, стимулирует на выполнение задач", - резюмировал аналитик.-0-