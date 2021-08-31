31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты ENSREG начали работу на площадке БелАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

В составе экспертной группы - специалисты из Австрии, Германии, Украины, Чехии, Швейцарии, Греции, Болгарии, Финляндии. Возглавляет группу генеральный директор Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии (STUK) Петтери Тийппана.

Во время работы на площадке БелАЭС эксперты посетят технологические объекты станции, в том числе объекты "ядерного острова" первого энергоблока, резервную дизельную электростанцию, а также общестанционные сооружения, административные и вспомогательные корпуса второго энергоблока.

Визит экспертов ENSREG на БелАЭС проходит в рамках второй фазы партнерского обзора национального плана действий по итогам стресс-тестов станции.-0-