Эксперты ENSREG отмечают прогресс в реализации национального плана действий по стресс-тестам БелАЭС

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты ENSREG отмечают прогресс белорусской стороны в реализации национального плана действий по стресс-тестам БелАЭС. Об этом заявил руководитель группы Петтери Тийппана в видеокомментарии, размещенном на Youtube-канале Белорусской АЭС, сообщает БЕЛТА.

Эксперты ENSREG посещали площадку БелАЭС с 31 августа по 2 сентября. "В феврале этого года у нас состоялась очень успешная миссия, и наши ожидания в отношении этой миссии тоже высоки. На данный момент могу сказать, что мы увидели то, что планировали, провели все необходимые обсуждения с белорусскими специалистами и не только, а также изучили необходимую документацию. Соответственно, мы считаем, что данная миссия была успешной", - сказал Петтери Тийппана.

По его словам, задача, которая была поставлена перед миссией, выполнена, но работа продолжается. "Сейчас мы завершаем наш визит в Беларусь, после этого приступим к подготовке окончательной редакции нашего отчета. Мы обсудим текст этого документа с белорусской стороной. После этого будем считать, что наша работа по партнерской проверке выполнена", - отметил руководитель группы.

"Уже сейчас можно сказать, что за последние три года прогресс был достигнут как регулятором - Госатомнадзором, так и эксплуатирующей организацией - БелАЭС в том, что касается совершенствования национального плана действий по стресс-тестам БелАЭС. Ранее, в 2018 году, нами уже готовился отчет с указанием рекомендаций. Мы видим, что существенный прогресс был достигнут в реализации предложенных мероприятий", - резюмировал Петтери Тийппана.-0-