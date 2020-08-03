Эксперты ENSREG проведут партнерский обзор нацплана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) проведут партнерский обзор национального плана действий по итогам стресс-тестов Белорусской АЭС. Подготовку к мероприятию обсудили в Госатомнадзоре во время видеоконференции с представителями Европейской комиссии и ENSREG, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госатомнадзора.

Стороны обсудили административные вопросы организации и проведения партнерского обзора, который предполагает изучение национального плана группой экспертов ENSREG во главе с руководителем регулирующего органа ядерной безопасности Финляндии Петтери Тииппана. Рассматривалось также формирование вопросов к национальному плану, ответы на них белорусской стороны, технические консультации европейских экспертов с белорусскими коллегами, визит экспертов ENSREG в Беларусь с посещением Белорусской АЭС, а также подготовка соответствующего отчета о партнерском обзоре.

Стресс-тесты Белорусской АЭС проведены в 2016 году. После аварии на японской АЭС "Фукусима" изучены возможности БелАЭС противостоять экстремальным неблагоприятным природным воздействиям и их сочетанию (землетрясения, цунами, наводнения и прочее).

Партнерская проверка результатов стресс-тестов БелАЭС проведена ENSREG в 2017-2018 годах. Дефицитов безопасности (несоответствий требованиям белорусских нормативных правовых актов, основанных на стандартах безопасности МАГАТЭ) не обнаружено. Эксперты ENSREG предложили ряд рекомендаций, которые касаются запасов безопасности сверх установленных нормативными документами и стандартами безопасности требований. По итогам проведения стресс-тестов БелАЭС в 2019 году подготовлен соответствующий национальный план действий.-0-