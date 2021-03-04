Эксперты ЕС: Беларусь повысила безопасность БелАЭС в ключевых областях

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности по итогам визита на БелАЭС пришли к заключению, что Минск повысил безопасность станции в ключевых областях. Об этом говорится в обнародованном предварительном докладе группы, сообщает ТАСС.

"В предварительном докладе делается вывод, основанный на имеющейся информации и посещении объекта, что был достигнут прогресс в рассмотрении всех рекомендаций, касающихся семи приоритетных вопросов", - отмечается в документе.-0-

ENSREG утвердил предварительный отчет по экспертной оценке БелАЭС