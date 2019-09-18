Эксперты из восьми стран обсуждают в Минске примеры практик регистрации недвижимости

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты из восьми стран принимают участие в международной конференции "Примеры лучших практик регистрации недвижимости в мире: достижения и перспективы", которая проходит в Минске 18-19 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного комитета по имуществу.

Своим опытом поделятся представители Германии, Армении, Азербайджана, России, Украины, Узбекистана, Республики Корея, Беларуси. Они обсудят актуальные вопросы регистрации недвижимости, перспективы и примеры внедрения новаций, тенденции на рынке недвижимости в мире.

Белорусские специалисты ознакомят участников с национальной системой государственной регистрации недвижимости, а также с тем, как используется геопортал земельно-информационной системы. Немецкие эксперты уделят внимание теме перехода права собственности на земельные участки, Армения представит примеры госрегистрации прав на недвижимое имущество в электронной системе управления. Корейские специалисты расскажут об использовании подхода "цифрового двойника" при регистрации объектов.

Также иностранные гости посетят Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру.

Организаторами конференции выступают Национальное кадастровое агентство Беларуси и Общество по управлению и реализации земель (Германия).-0-