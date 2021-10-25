Эксперты МАГАТЭ начали работу на БелАЭС

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссия МАГАТЭ по эксплуатационной безопасности (Pre-OSART) приступила к работе на площадке БелАЭС, сообщили БЕЛТА в отделе информации и общественных связей станции.

С целью оценки выполнения белорусской стороной ранее выданных МАГАТЭ рекомендаций и предложений по вопросам эксплуатационной безопасности экспертная группа изучит соответствующие материалы, а также посетит технологические объекты станции.

Работа будет организована по 11 направлениям: "Лидерство и управление безопасностью", "Эксплуатация", "Техническое обслуживание", "Техническая поддержка", "Обучение и квалификация", "Радиационная защита", "Химия", "Обмен опытом эксплуатации", "Управление авариями", "Аварийное планирование и реагирование", "Ввод в эксплуатацию".

Руководитель экспертной группы Юрий Мартыненко перед началом работы миссии поблагодарил белорусскую сторону за сотрудничество. "Мы видим это приглашение как индикатор приверженности ваших регулирующих органов и Белорусской АЭС достижению высочайших уровней по всем видам безопасности в сфере ядерной энергетики", - заявил он.-0-