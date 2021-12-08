Эксперты МАГАТЭ посетили Белорусскую АЭС

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8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты МАГАТЭ посетили Белорусскую атомную электростанцию, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт БелАЭС.
Эксперты МАГАТЭ, которые находятся в Беларуси в рамках пост-миссии по комплексной оценке регулирующей инфраструктуры ядерной и радиационной безопасности (FU IRRS), в сопровождении работников Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС посетили Белорусскую АЭС.
В ходе краткосрочного визита эксперты ознакомились с объектами атомной электростанции, посетили пульт управления энергоблока №1 и провели собеседование с заинтересованными сторонами на Белорусской АЭС.-0-