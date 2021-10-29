Эксперты МАГАТЭ завершили работу на БелАЭС

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повторная миссия МАГАТЭ по эксплуатационной безопасности (Pre-OSART) завершила работу на площадке БелАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

Руководитель экспертной группы Юрий Мартыненко поблагодарил руководство БелАЭС за содействие в работе миссии. "В течение недели мы всесторонне рассмотрели мероприятия, выполненные белорусской стороной по рекомендациям и предложениям, полученным во время миссии OSART в 2019 году", - сказал он.

Визит экспертов прошел по проекту технического сотрудничества "Повышение эксплуатационной безопасности Белорусской АЭС в период ввода в эксплуатацию и эксплуатации". В составе миссии работали эксперты из Великобритании, Франции, Бельгии, России, Армении и Украины.-0-