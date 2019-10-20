Эксперты: повышение роли Совета по иностранным инвестициям улучшит диалог с бизнесом

20 октября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Планируемое повышение роли Совета по иностранным инвестициям позволит улучшить качество диалога с бизнесом. Такое мнение сегодня в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал генеральный директор УП "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия" Александр Денисов, сообщает БЕЛТА.

В Беларуси готовится проект указа "О Совете по иностранным инвестициям". Он опубликован на Национальном правовом портале и предполагает повышение статуса и эффективности работы совета. "Это очень правильное решение с точки зрения ускорения принятия решений, роста качества диалога", - считает Александр Денисов.

В этом году он вошел в состав Совета по развитию предпринимательства В его взаимодействии с Советом по иностранным инвестициям бизнесмен видит большой потенциал. "Есть вопросы, которые затрагивают как иностранных инвесторов, так и отечественных предпринимателей", - пояснил он. Совет планируется наделить функцией постоянно действующей платформы при Президенте для проведения прямого диалога с иностранными (международными) организациями по формированию благоприятного инвестиционного климата. "Диалог под патронажем первого лица государства, на мой взгляд, - это было бы самое правильное решение", - поделился Александр Денисов.

Глава представительства Международной финансовой корпорации в Беларуси Ольга Щербина в свою очередь отметила, что Беларусь - однозначно интересный рынок для инвестиций. "Мы очень пристально на него смотрим, рассматриваем много проектов, не боимся инвестировать в Беларусь. Однако понимаем, что проблематика сохраняется и необходимо иметь инструменты, платформы, доступ к decision makers, чтобы обсуждать вопросы, которые волнуют инвестора", - сказала она. Эксперт дала высокую оценку белорусском инвестиционному законодательству и высказалась за то, чтобы продолжать работать над его эффективной реализацией.

Консультативный совет по иностранным инвестициям при Совете Министров (КСИИ) создан в 2001 году в целях повышения эффективности работы по привлечению иностранных инвестиций и совершенствования условий инвестиционной деятельности в Беларуси. В дальнейшем роль совета экспертам видится в том, чтобы привлекать иностранных инвесторов для реализации экономической политики государства.-0-