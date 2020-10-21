Эксперты провели заключительный этап предпусковой проверки энергоблока БелАЭС

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), провели заключительный этап предпусковой партнерской проверки первого энергоблока Белорусской АЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

Специалисты ВАО АЭС изучили действия смен оперативного персонала на полномасштабном тренажере блочного пульта управления энергоблоком в имитированных ситуациях с элементами нормальной эксплуатации, нарушений нормальной эксплуатации и аварий. Кроме того, выполнена оценка внедрения 70 рекомендаций по сообщениям ВАО АЭС о значительном опыте эксплуатации (SOER).

"На основании наблюдений, собеседований и рассмотрения документаций эксперты не выявили каких-либо недостатков, которые могли бы стать препятствием для безопасного пуска первого энергоблока Белорусской атомной электростанции. Передача финального отчета руководству эксплуатирующей организации планируется в конце 2020 года", - отметили в пресс-службе.

Фото пресс-службы Министерства энергетики

Эксперты отметили высокую степень сотрудничества со стороны руководства и персонала станции.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом". Энергоблоки поколения "3+" имеют улучшенные технико-экономические показатели. Главная особенность энергоблока - уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности.-0-