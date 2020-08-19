Эксперты рассказали о преимуществах рапсового масла

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Национальной академии наук Беларуси и Научно-практического центра гигиены рассказали в беседе с корреспондентом БЕЛТА о преимуществах рапсового масла по сравнению с другими видами растительных масел.

Белорусское рапсовое масло в основном идет на экспорт - "Белгоспищепром" "У нас сформирована серьезная база партнеров. Но нам важно популяризировать рапсовое масло и в нашей стране", - сказал заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Александр Яковчиц.

"Рапсовое масло - полезный продукт, который почему-то у нас недостаточно широко распространен. Оно оказывает положительный эффект на организм человека. Жирно-кислотный состав этого масла достаточно близок, а по некоторым показателям (пищевая ценность, биологические свойства) превосходит популярное оливковое масло, которое у нас позиционируется как исключительно полезное", - сказала заведующая лабораторией изучения статуса питания населения Научно-практического центра гигиены Наталья Цемборевич.

По ее мнению, недостаточно широкое использование рапсового масла в Беларуси в первую очередь связано с традиционно сложившимися привычками в питании. "Поскольку это национальный продукт, он более предпочтителен по сравнению с другими видами растительных масел. Важно популяризировать рапсовое масло среди населения", - считает представитель НПЦ гигиены.

Начальник отдела кондитерской и масложировой продукции НПЦ НАН Беларуси по продовольствию Валентина Бабодей отметила, что рапсовое масло характеризуется низким содержанием насыщенных жирных кислот и значительным количеством мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот. "Эти жирные кислоты являются незаменимыми: в организме человека не вырабатываются, а поступают извне, именно с растительными маслами. Такие кислоты улучшают обменные процессы, положительно влияют на стенки сосудов, препятствуют тромбообразованию. Поэтому рапсовое масло можно и нужно относить к продуктам здорового питания", - подчеркнула она.

Рапсовое масло содержит более 60% олеиновой кислоты, 21% линолевой кислоты и 11% альфа-линоленовой кислоты, растительные стерины (0,53%-0,97%) и токоферолы. По словам Валентины Бабодей, высокое содержание олеиновой кислоты приближает его к оливковому маслу, потому многие называют рапс "северной оливой".

Жирные кислоты омега-3 и омега-6 в рапсовом масле представлены в соотношении 1:2, а такой баланс считается оптимальным для организма. Именно поэтому оно относится к маслам, наиболее сбалансированным по жирно-кислотному составу. Как отметила представитель НАН, ежедневное употребление 10-15 г рапсового масла позволяет обеспечить суточную потребность в жирных кислотах семейства омега-3, которые являются средством профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, а также неотъемлемой частью клеток. Кроме того, для повышения биологической ценности используют купажирование - смешивание масел разных видов с учетом их жирно-кислотного состава.

Сегодня в НПЦ НАН Беларуси по продовольствию прошла дегустация рапсового масла и блюд, приготовленных с его использованием. Шеф-повар Елена Молибошко, которая готовила блюда с рапсовым маслом, положительно высказалась о вкусовых качествах продукта. "Я попробовала его абсолютно во всех ипостасях: сделала на его основе соусы, майонез, маринады для разных видов мяса, использовала в выпечке. Рапсовое масло не подвело и хорошо показало себя во всех блюдах", - сказала она. После дегустации представители "Белгоспищепрома", НАН, Министерства здравоохранения, Министерства антимонопольного регулирования и торговли, управлений торговли и услуг Минского городского и областных исполкомов, руководители сетевых организаций обсудили характеристики рапсового масла и его популяризацию.

Наиболее значительное влияние на развитие мирового производственного рынка оказывают восемь ключевых видов растительных масел: соевое, рапсовое, подсолнечное, хлопковое, арахисовое, пальмовое, кокосовое, пальмоядровое. Производство основных масличных культур в мире составляет свыше 500 млн т, из них более 70 млн т приходится на рапс. Эта культура выращивается и в Беларуси. Рапсовое масло производят три предприятия концерна "Белгоспищепром": Гомельский жировой комбинат, Минский маргариновый завод и Бобруйский завод растительных масел.-0-

Фото Максима Гучека