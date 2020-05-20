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20 мая 2020, 10:20

Эксперты выражают скептицизм по поводу масштабного голода в мире из-за пандемии

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20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники очередного заседания совместного проекта БИСИ и БЕЛТА "Экспертная среда" - "Продовольственная безопасность" выразили скептицизм по поводу масштабного голода из-за пандемии COVID-19 и обратили внимание на проблему падения спроса.

Начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов признался, что у него несколько альтернативный взгляд на заявление исполнительного директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвида Бизли. "У меня очень большой скептицизм по поводу этого всего. Мы живем не в библейские времена, при совершенно другом техническом укладе. Производство выросло в десятки, сотни раз в каждой стране мира. Такой разрухи в логистике абсолютно нет, это тоже неправда. Мы как поставляли продукцию, так и поставляем. Хотя, безусловно, есть трудности. Поэтому откровенно скажу по вопросу библейского голода, я очень сильно сомневаюсь, что это будет", - сказал Алексей Богданов.

Алексей Богданов
Алексей Богданов

В некоторых странах, например, Германии, Польше, возникли временные сложности со сбором урожая клубники. Из-за карантинных мер в сельскохозяйственном секторе не хватает рабочей силы, проблему решают. Но в данном случае речь идет о ручном труде. Что касается производства молочных, мясных товаров, хлеба, то оно в значительной степени механизировано. "Сегодня американские фермеры сливают молоко. В Европейском союзе обсуждаются меры по сознательному снижению производства - молоко некуда девать", - обратил внимание Алексей Богданов. В этих условиях снижаются цены на молочную продукцию и возникает совершенно другая проблема - падения спроса.

В Минсельхозпроде уже сегодня отмечают большое снижение потребительского спроса населения стран СНГ. "Стратегически мы выстраиваем нашу политику внешнеэкономической деятельности и реализации продовольствия, не основываясь только на каком-то одном рынке. Мы изначально во главу угла поставили диверсификацию, чтобы не зацикливаться на одном рынке, а распределять наши товары экспортного интереса по всему миру", - отметил Алексей Богданов.

В 2019 году Беларусь экспортировала продовольствие в 104 страны мира. "Министерство активно ведет работу по открытию новых рынков сбыта с точки зрения ветеринарно-санитарного допуска. В частности, в начале квартала открыли 15 предприятий на Китай, сертифицировали молочную продукцию для поставок во Вьетнам. Сейчас такую работу заканчиваем по мясу. Министерство предпринимает много усилий, чтобы действительно использовать этот кризис как шанс к увеличению объемов поставок, расширению ассортимента", - подчеркнул начальник главного управления внешнеэкономической деятельности. Причем белорусская сторона заинтересована в том, чтобы увеличивать поставки готовой продукции, а не сырья. По словам Алексея Богданова, речь идет о том, чтобы "на полки в магазинах поставить продукцию, чтобы узнавался белорусский бренд, а не приходило сырье, которое потом перерабатывают местные производители".

Проректор Белорусского государственного экономического университета доктор экономических наук, профессор Алексей Быков также акцентировал внимание на двойственности грядущего мирового экономического кризиса. Ученый обратился к истории Великой депрессии, когда точно так же одновременно развивались и кризис спроса, и кризис предложения. Профессор остановился на проблеме разрыва логистических цепочек. По его мнению, продовольствия это коснется в меньшей степени, если сравнивать со сложными, например, электронными товарами. "Большие надежды надо возлагать на продукты питания в плане получения экспортных доходов", - считает он.-0-

Алексей Быков
Алексей Быков

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