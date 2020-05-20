Эксперты высказались по поводу перспектив ГМО-продукции на фоне дефицита на мировом рынке

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники очередного заседания совместного проекта БИСИ и БЕЛТА "Экспертная среда" высказались по поводу перспектив продукции, содержащей или полученной с применением ГМО, на фоне дефицита продовольствия на мировом рынке.

Аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин задался вопросом о возможности активного выхода на рынок ГМО-продукции на фоне дефицита продовольствия из-за разрыва логистических связей, климатических особенностей и т.д. "Сейчас эта ситуация на экспертном, мировом уровне активно обсуждается. Корпорации, компании, которые ориентированы на разработку продукции с ГМО, будут активно пытаться внедрить ее на рынок Европы и Азии. Есть регламенты, защищающие их от ГМО, но в условиях дефицита они могут быть нивелированы именно для того, чтобы обеспечить продовольственную безопасность", - отметил эксперт.

Начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов не считает это большой проблемой. "На мой взгляд, это тоже является большим политическим, экономическим спекулятивным вопросом. Значительная часть мирового научного сообщества не видит проблемы в продукции с ГМО", - сказал он. Представитель Минсельхозпрода не исключил, что в будущем хорошая, правильная ГМО-продукция действительно позволит снять проблемы голода, неблагоприятного изменения климата. "Здесь к продукции ГМО мы подходим с научной точки зрения, с холодной, так сказать, головой", - добавил Алексей Богданов.

Эксперты обсудили и изменения климата, которые происходят в Беларуси, как это влияет на сельское хозяйство. Ученые Национальной академии наук отмечают, что в стране складываются неплохие условия для сельскохозяйственного производства. Хорошие виды на урожай есть и в этом году.-0-