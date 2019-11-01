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01 ноября 2019, 11:45

Экспорт "БЕЛДЖИ" за девять месяцев превысил $100 млн

На заводе СЗАО "БЕЛДЖИ". Фото из архива
На заводе СЗАО "БЕЛДЖИ". Фото из архива

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусского производителя легковых автомобилей СЗАО "БЕЛДЖИ" за январь-сентябрь 2019 года превысил $100 млн. Об этом сегодня журналистам сообщил первый заместитель министра промышленности, исполняющий обязанности генерального директора "БЕЛДЖИ" Геннадий Свидерский, передает корреспондент БЕЛТА.

Геннадий Свидерский проинформировал, что по итогам девяти месяцев объем экспорта в Россию составил более $100 млн. Перед заводом стоит задача расширить географию поставок. "Мы провели переговоры с Казахстаном, Арменией, Таджикистаном, Литвой, Польшей, Украиной", - отметил он.

"Сделаны некоторые предпоставочные шаги: по организации сервисной сети, выбору дилеров, строительству шоу-румов. Фактически мы завершаем эти работы. Убежден, что в следующем году география поставок будет расширена", - подчеркнул первый замминистра.

Касаясь финансово-экономических показателей, Геннадий Свидерский проинформировал, что за девять месяцев предприятие сработало прибыльно. "Есть чистая прибыль, прибыль от реализации. Средняя зарплата на заводе более Br1100", - сказал он.

В текущем году заводом произведено более 22 тыс. машин. Объем выпуска в смену достиг 100 автомобилей. "При односменном режиме работы фактически мы вышли на проектную мощность", - обратил внимание Геннадий Свидерский.

Торжественное открытие завода "БЕЛДЖИ" состоялось 17 ноября 2017 года. Новое предприятие разместилось между Борисовом и Жодино, занимает площадь 118 га. Автомобили белорусской сборки марки Geely сертифицированы согласно требованиям технического регламента Таможенного союза, испытаны по методике EuroNCAP (тесты предполагают такие испытания, как фронтальный, боковой удар и др.).-0-

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"Сейчас идут переговоры, разрабатывается бизнес-план. Уже были заявлены намерения компаниями "Джили", "Синомач" и одним из участников индустриального парка", - сказал первый заместитель министра промышленности, и.о. генерального директора "БЕЛДЖИ" Геннадий Свидерский.

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Журналисты поинтересовались, удалось ли пересадить белорусских чиновников на Geely. Первый заместитель министра промышленности, исполняющий обязанности генерального директора завода Геннадий Свидерский на это ответил утвердительно.

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