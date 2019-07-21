21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт "Белнефтехима" из-за ситуации с грязной нефтью снизился на $800 млн по сравнению с прошлым годом, сообщил министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой в эфире телеканала "Беларусь 1" , информирует БЕЛТА.

"Из-за объективного фактора - фактора грязной нефти - мы были вынуждены свою собственную нефть, которую добываем, частично перерабатывать на своих заводах и существовали в режиме определенных ограничений поставок. Если мы посмотрим экспортную статистику, то по "Белнефтехиму" это минус $800 млн к прошлому году. Конечно, перекрыть такие объемы за счет других секторов было очень сложно", - сказал Дмитрий Крутой.

Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти превышало в десятки раз предельные значения по стандарту. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки. Чистая нефть поступила на границу Беларуси по нефтепроводу "Дружба" 2 мая.-0-