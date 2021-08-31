Экспорт белорусских компьютерных услуг в I полугодии вырос почти до $1,5 млрд

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусских компьютерных услуг в первом полугодии вырос на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил почти $1,5 млрд. Такая информация приводится в бюллетене "Социально-экономическое положение Беларуси в январе - июле 2021 года", который размещен на сайте Национального статистического комитета, сообщает БЕЛТА.

Доля компьютерных в общем объеме экспорта услуг за январь - июнь составила 29,9%. Этот вид услуг остается на втором месте по объему экспорта после транспортных.

Экспорт белорусских услуг в целом увеличился за первое полугодие на 17,6% до $4,833 млрд. Импорт составил $2,671 млрд (увеличение на 21%). Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительное в размере $2,162 млрд (в январе - июне 2020 года положительное сальдо составляло $1,903 млрд).-0-