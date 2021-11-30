Экспорт белорусских компьютерных услуг в январе-сентябре вырос до $2,2 млрд

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусских компьютерных услуг в январе-сентябре вырос на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $2,206 млрд. Такая информация приводится в бюллетене "Социально-экономическое положение Беларуси в январе-октябре 2021 года", который размещен на сайте Национального статистического комитета, сообщает БЕЛТА.

Доля компьютерных в общем объеме экспорта услуг за январь-сентябрь составила 29,4%. Этот вид услуг остается на втором месте по объему экспорта после транспортных.

Экспорт белорусских услуг в целом увеличился за 9 месяцев на 19,5% до $7,505 млрд, импорт - на 21% до $4,157 млрд. Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительное в размере $3,348 млрд (в январе-сентябре 2020 года положительное сальдо составляло $2,846 млрд).-0-