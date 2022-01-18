18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусских медуслуг в 2021 году вырос на 20%. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несмотря на COVID-19, мы сумели выполнить и даже перевыполнить доведенный план по экспорту медицинских услуг, наверное, в силу того, что политика открытости нашей страны сыграла свою роль. Мы обеспечили рост на 20%, экспорт превысил $40 млн. Больше всего нарастили экспорт такие направления, как кардиохирургия, онкология, стоматология. Вырос экспорт не только в постсоветские страны, но и в Италию, Германию, Польшу. Плюс более 2,5 тыс. иностранных граждан были вакцинированы у нас", - сказал Борис Андросюк.

Он также рассказал об экспорте образовательных услуг. Он превысил $25 млн, темп роста составил более 111%.

"Рост экспорта дал толчок к улучшению материально-технической базы. Мы возвели новый корпус в МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии. Открыли в Могилеве кардиохирургический центр, где впервые в регионе провели пересадку сердца", - отметил замминистра.-0-