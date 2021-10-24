24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусских стройматериалов в январе-августе вырос почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом рассказал министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Идем с опережением графика. Темп роста экспорта строительных материалов по результатам работы за 8 месяцев составил 124% к уровню прошлого года. Все эти материалы реализуются не только в Россию, но и в страны дальней дуги", - сказал Руслан Пархамович.

Он заявил, что сбоев по поставкам на внутренний рынок не наблюдается. "Были некоторые инсинуации в СМИ по поводу дефицита цемента, но это не совсем справедливо. Мы тщательно мониторим ситуацию по стройматериалам. На 208 заправках 16 тыс. т цемента было продано с начала года. И сегодня нет ни одной заправки, ни одного предприятия розничной торговли, которое было бы без цемента", - подчеркнул министр.

Он также затронул тему экспорта услуг. "Мы продолжаем активно строить в России - в Ленинградской области, в Воронеже, в Тверской области, в Липецке. Строим объекты социального назначения, дома, промышленные объекты. Стараемся перейти на промышленную стройку, потому что она более маржинальная, более высокая добавленная стоимость. В Ленинградской области в портах будут стройки, для нас это зона повышенного интереса, мы планируем себя обеспечить работой там", - отметил Руслан Пархамович.-0-