Экспорт белорусских стройматериалов в Венгрию может быть организован через биржу

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусских стройматериалов в Венгрию может быть организован через Белорусскую универсальную товарную биржу (БУТБ). Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь биржи Роман Янив.

"По итогам визита в Будапешт 3-6 июня белорусской делегации, в состав которой вошли представители Министерства архитектуры и строительства, холдинга "Белстройцентр", управляющей компании холдинга "Белорусская цементная компания", а также открытых акционерных обществ "Березастройматериалы" и "Белорусская универсальная товарная биржа", прорабатывается вопрос реализации белорусских строительных материалов в Венгрию с применением механизма биржевых торгов", - сказал пресс-секретарь.

По мнению главы белорусской делегации - замминистра архитектуры и строительства Олега Швеца, использование биржевой электронной площадки позволит обеспечить максимальную прозрачность торгового процесса и упростит работу белорусских экспортеров на венгерском рынке.

Белорусские предприятия стройотрасли уже имеют положительный опыт реализации своей продукции через биржу в страны Балтии, Украину и Россию. Такая схема работы, уверен замминистра, заинтересует и венгерских партнеров, поскольку биржевые торги не только создают условия для рыночного ценообразования, но и снижают коммерческие риски.

Одним из вариантов организации экспорта белорусских стройматериалов на венгерский рынок является аккредитация в Венгрии биржевого брокера, который будет совершать сделки по поручению венгерских компаний, обеспечивать контроль качества и выстраивать оптимальную логистику.

По словам заместителя председателя правления БУТБ Ирины Наркевич, в качестве основного кандидата на роль биржевого брокера рассматривается совместное белорусско-венгерское предприятие "Белмастрой". Компания входит в национальную федерацию строительных организаций-подрядчиков Венгрии, хорошо знакома со спецификой местного рынка, есть наработанная база клиентов. "При работе через брокера автоматически снимаются многое проблемные вопросы", - отметила Ирина Наркевич.

В ходе визита в Венгрию белорусская делегация провела переговоры с руководством ключевых ведомств, курирующих развитие строительной отрасли, а также приняла участие в бизнес-форуме по реализации строительных материалов и услуг, состоявшемся на базе посольства Беларуси в Венгрии.-0-