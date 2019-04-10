Экспорт белорусских товаров и услуг в январе-феврале снизился на 1% до $6,2 млрд

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в январе-феврале 2019 года снизила экспорт товаров и услуг по сравнению с аналогичным периодом 2018-го на 1% до $6,2 млрд. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг составил почти $12 млрд, что на 2,4% меньше, чем в аналогичном периоде 2018-го. В том числе экспорт составил $6,2 млрд (снижение на 1%), импорт - $5,8 млрд (снижение на 3,8%). Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило $379 млн (в январе-феврале 2018-го - $215 млн).

Внешнеторговый оборот товаров сократился на 3,1% до $10 млрд. Экспорт товаров уменьшился на 2,6% до $4,9 млрд, импорт - на 3,6% почти до $5,1 млрд. Сальдо сложилось отрицательным в размере $217,7 млн (в январе-феврале 2018-го оно также было отрицательным и составляло $274,7 млн).

Внешнеторговый оборот услуг за два месяца превысил $2 млрд (101,5% к январю-февралю 2018 года). Экспорт услуг составил $1,3 млрд (рост на 5,6%), импорт - $0,7 млрд (минус 5,3%). Сальдо внешней торговли услугами сложилось положительным в размере $596,7 млн (в январе-феврале 2018 года положительное сальдо составляло $489,7 млн).-0-