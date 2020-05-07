Экспорт белорусских товаров в Латвию в I квартале составил почти $64 млн

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В январе - марте 2020 года экспорт белорусских товаров в Латвию составил $63,8 млн. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Латвии Василий Маркович.

"Несмотря на сложную ситуацию в мировой экономике из-за коронавируса, внешнюю торговлю никто не отменял. Белорусские экспортеры пытаются наращивать поставки товаров за рубеж даже в таких условиях. Наше посольство также ищет новые ниши, которые могли бы заполнить белорусские товары", - отметил глава диппредставительства.

Без учета объемов нефти, нефтепродуктов, нефтяных газов и прочих газообразных углеводородов, красок и лаков, антидетонаторов, антиоксидантов, ингибиторов, загустителей, калийных и азотных удобрений, экспорт сократился на $3,6 млн и составил $62,5 млн.

Вместе с тем, по информации дипломата, существенно возросли экспортные поставки отдельных видов белорусских товаров. По итогам I квартала в 8,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился экспорт рапсового масла, в 7,6 - полиамидов, в 6,8 - соевого масла, в 6,4 - необработанного алюминия, в 6,1 - калийных удобрений. В 2,3 раза возросли поставки белорусского цемента и бондарной древесины на латвийский рынок. Экспорт изолированных проводов за январь - март увеличился на $0,5 млн, или почти на 60%. Поставки топливной древесины в Латвию возросли за I квартал на $1,4 млн, или на 25,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. "Вместе с тем за этот период существенно сократились объемы экспорта нефтепродуктов, это связано со сниженной загрузкой белорусских нефтеперерабатывающих заводов", - добавил Василий Маркович.

Как сообщил дипломат, чтобы нарастить экспорт, посольство Беларуси в Латвии и генконсульство в Даугавпилсе содействуют в организации совместных производств, развитии товаропроводящих сетей. "Мы всегда помогаем нашим производителям, агитируем их принимать участие в международных выставках, содействуем в заключении внешнеторговых контрактов и организации прямых переговоров, сопровождаем приезжающие в Латвию делегации и постоянно организуем презентации экспортных возможностей нашей страны", - отметил посол.

"Но, как и в любой работе, есть и проблемные вопросы в организации поставок белорусских товаров на латвийский и европейский рынки", - добавил он. Так, например, есть жесткие требования соответствия товаров и услуг техническим требованиям Европейского союза, в том числе нормам экологической безопасности. В первую очередь это касается автомобильной продукции и сельскохозяйственной техники. Также необходимо наличие сертификатов соответствия белорусской продукции и услуг требованиям и регламентам Евросоюза. "Благо, наши экспортеры знают эти требования и стараются минимизировать их влияние на рост экспорта, а наши представительства за рубежом оказывают им в этом помощь", - подчеркнул Василий Маркович.-0-