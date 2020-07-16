Экспорт белорусских товаров в Узбекистан за январь-май увеличился до $68,7 млн

16 июля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Экспорт белорусских товаров в Узбекистан за январь - май 2020 года увеличился на 1,2% к аналогичному периоду прошлого года, до $68,7 млн. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Узбекистане.

За пять месяцев этого года объем двустороннего товарооборота Беларуси и Узбекистана достиг $86,6 млн. Объем экспорта товаров без учета продаж нефти, нефтепродуктов и азотных удобрений за январь - май составил $68 млн и увеличился за этот период на 2%.

Как отметили в белорусском диппредставительстве, основными позициями, по которым за пять месяцев 2020 года увеличились экспортные поставки в Узбекистан, являются замороженная говядина (рост на $6,1 млн, или в 115,2 раза), свежая или охлажденная говядина (на $6,5 млн, или в 3,9 раза), вакцины, сыворотки из крови и кровь (на $4,6 млн, или в 137,1 раза). За этот период возобновились поставки сахара и полимеров винилхлорида. Экспорт расфасованных лекарственных средств увеличился на 73%, в 5,2 раза возросли продажи частей подвижного состава, в 9 раз - машин и механических устройств специального назначения, почти на 38% - сухого молока. Значительно увеличился экспорт на рынок Узбекистана печатных книг и брошюр белорусского производства (на $0,7 млн).

В формирование экспортной корзины существенный вклад внесли такие позиции, как тракторы и седельные тягачи (за этот период узбекским потребителям отгружено техники на $9,7 млн), грузовые автомобили ($5 млн), мясо и пищевые субпродукты домашней птицы ($1,8 млн), части и принадлежности для автомобилей и тракторов ($1,4 млн).

Объем импорта узбекских товаров на белорусский рынок за январь - май 2020 года сократился почти на 11% и составил $17,9 млн. Сальдо внешней торговли товарами для Беларуси сложилось положительное и достигло $50,8 млн.

"Вместе с тем, несмотря на пандемию, посольство прилагает максимум усилий для установления и укрепления деловых белорусско-узбекских контактов. Однако из-за временных ограничений, вызванных распространением коронавируса, это содействие оказывается в режиме онлайн", - сообщили в дипмиссии. Так, в мае в формате видеоконференции состоялись переговоры заместителей премьер-министров Беларуси и Узбекистана, во время которых рассмотрен широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия. В июне прошла онлайн-встреча заместителя министра промышленности Беларуси Дмитрия Харитончика с первым заместителем министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Лазизом Кудратовым, в которой приняли участие главы посольств двух стран и руководители более 20 промышленных предприятий и организаций. Стороны обсудили актуальные вопросы промкооперации и взаимных поставок промышленной продукции. Аналогичное мероприятие проведено с участием представителей Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, были детально рассмотрены вопросы реализации совместных сельскохозяйственных проектов.

"Несмотря на повторное введение карантинных мер в Узбекистане, в том числе ограничений на передвижение, перевод многих организаций на удаленную работу, посольство прилагает все усилия для поддержания деловой активности и сохранения положительной динамики экспорта", - подчеркнули в белорусской дипмиссии.-0-