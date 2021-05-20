Экспорт белорусских товаров в Великобританию через БУТБ вырос в 13 раз

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусских товаров в Великобританию через Белорусскую универсальную товарную биржу в январе - апреле составил $9,4 млн, что в 13 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

В структуре сделок преобладали пиломатериалы хвойных пород и деревянные колья. За январь - апрель британские компании закупили данную продукцию на сумму $9 млн. Кроме того, повышенным спросом на биржевых торгах пользовался кожевенный полуфабрикат "вет-блю", производимый из шкур крупного рогатого скота. Активные поставки полуфабриката на рынок Великобритании стартовали в марте текущего года.

"По результатам биржевых торгов в январе - апреле Великобритания стала самым быстрорастущим экспортным рынком, показав даже более высокие результаты, чем предыдущий лидер - КНР. Важную роль в этом сыграл приход на биржевую площадку крупного британского импортера лесопродукции. Это позволило белорусским деревообрабатывающим предприятиям без посредников реализовывать пиломатериалы в Соединенное Королевство, причем на более выгодных условиях, чем в страны Балтии", - рассказал Роман Янив. Прорабатывается вопрос проведения специальных торговых сессий по реализации пилопродукции на британский рынок.

Помимо этого, рост экспорта в Великобританию обусловлен возобновлением поставок полуфабриката "вет-блю". "Спустя полтора месяца после начала торгов сумма сделок по этой товарной позиции достигла $319 тыс., а за две недели мая - уже $290 тыс. Ожидаем, что такая же динамика сохранится и в ближайшей перспективе", - добавил пресс-секретарь.

Наряду с Великобританией высокие темпы роста импорта белорусских товаров через БУТБ продемонстрировали рынки Китая, Швейцарии и России. В частности, поставки в Китай увеличились в 9,5 раза, в Швейцарию - в 7,5 раза и в Россию - в 3,7 раза.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-