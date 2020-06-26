26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусских услуг в Израиль в январе - апреле вырос на 66,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая информация размещена на сайте Министерства связи и информатизации по итогам межсессионного заседания белорусской части совместного белорусско-израильского комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает БЕЛТА.

Заседание прошло под руководством министра связи и информатизации Константина Шульгана. Обсуждались актуальные, требующие решения вопросы наращивания экспорта в Израиль. Участники проанализировали результаты за январь - апрель 2020 года: с одной стороны, наращивались объемы внешней торговли услугами и экспорта услуг, с другой - снижались объемы внешней торговли товарами и экспорта белорусских товаров в Израиль.

"Общий объем внешней торговли услугами с Израилем за январь - апрель 2020 года составил $22,5 млн (147% к аналогичному периоду 2019 года). При этом экспорт услуг составил $19,7 млн (166,3%). Основной удельный вес (более 67%) в общем объеме экспорта услуг в Израиль заняли компьютерные, телекоммуникационные и информационные услуги. Общее положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами с этой страной за четыре месяца выросло на $5,8 млн и составило $29,2 млн", - говорится в сообщении.

По итогам заседания был подготовлен протокол, предусматривающий принятие мер по расширению товарной номенклатуры и наращиванию экспорта в Израиль белорусской промышленной продукции и техники, сельхозпродукции и продуктов питания. В планах также увеличение экспорта туристических услуг, услуг в области образования, здравоохранения, спорта, активизация процессов реализации совместных инвестиционных проектов, в том числе в области сбора на территории Беларуси и обезвреживания отходов синтетических и минеральных масел.

Очередное заседание совместного белорусско-израильского комитета по торговому и экономическому сотрудничеству планируется провести в Минске ориентировочно в IV квартале 2020 года.-0-