29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусских услуг в Сербию в I квартале вырос в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом шла речь во время заседания белорусской части межправительственной белорусско-сербской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в формате видеоконференции под руководством министра антимонопольного регулирования и торговли, председателя белорусской части комиссии Владимира Колтовича, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

В I квартале текущего года товарооборот между странами достиг $30 млн. Экспорт белорусских товаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился почти вдвое и составил $14,6 млн. "Однако компенсировать снижение поставок белорусских товаров удалось за счет увеличения экспорта услуг. Их стоимость превысила $25,2 млн и выросла в 11 раз по сравнению с I кварталом 2019 года. Основная доля услуг пришлась на строительные работы, выполняемые филиалом ОАО "Белтрубопроводстрой", - отметили в пресс-службе.

На заседании обсудили возможность поставки в Сербию белорусской техники БЕЛАЗ, МАЗ и продукции БМЗ. Рассмотрели перспективы увеличения объемов взаимной торговли и иные актуальные вопросы развития белорусско-сербского сотрудничества.-0-