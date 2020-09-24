24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусских услуг в Сербию в январе-июле вырос более чем в 9 раз. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли по итогам заседания белорусской части межправительственной белорусско-сербской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в формате видеоконференции.

"По результатам января-июля текущего года товарооборот между странами превысил $62 млн, в том числе экспорт белорусских товаров составил более $30 млн. При этом экспорт услуг превысил $36 млн (рост более чем в 9 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года). Основная доля услуг пришлась на выполняемые филиалом ОАО "Белтрубопроводстрой" строительные работы", - рассказали в МАРТ. На заседании были даны конкретные поручения для выполнения установленного задания по экспорту белорусских товаров.

Участники рассмотрели возможности наращивания поставок в Сербию белорусской техники МАЗ, БЕЛАЗ, продукции БМЗ, предприятий нефтехимии, а также продовольственных товаров. "В целях активизации двусторонней торговли инициировано создание в столицах государств экспортных центров для обеспечения финансового сопровождения сделок и увязки экспортных контрактов. При участии группы компаний "БК Групп" в Минске зарегистрировано ООО "Балкан Бай", в Белграде - Construction & Trade Company", - отметили в пресс-службе.

В 2020 году запланированы взаимные визиты по линии представителей предприятий двух стран, а также 12-е заседание межправительственной белорусско-сербской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.-0-